Україна розвивається китайським шляхом?
Думка депутата Європарламенту Галера
Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Депутат Європарламенту Мікаель ГАЛЕР (група народних партій, Німеччина) заявляє, що Україна сьогодні застосовує китайський підхід розвитку.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив, виступаючи на сесії Європарламенту в Страсбурзі під час обговорення ситуації в Україні.
“Ми маємо говорити про те, що маючи позитивні новини з області промисловості, ми бачимо авторитарний режим, і це більше схоже на китайський підхід, ніж на західний підхід”, - сказав депутат.
Він також висловив стурбованість зростанням ролі СБУ в політичному житті України, зазначивши при цьому, що в Україні помітний цілий ряд “дежа-вю” у питаннях згортання свободи слова, арештів та обшуків у представників громадянського суспільства, вилучення комп’ютерів з інформацією.
При цьому депутат окремо звернув увагу на роль у цих процесах голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, який також, за його словами, є медіа-магнатом і членом Вищої ради юстиції, що призначає суддів.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Україні. Завтра, 21 жовтня, Європарламент планує визначитися щодо проекту резолюції по Україні.