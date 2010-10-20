Новому українському уряду треба дати час для дій?

Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Депутат Європарламенту Адріан СЕВЕРІН (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Румунія) пропонує дати новому українському уряду час на дії, і не судити його наперед.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на сесії Європарламенту в Страсбурзі під час обговорення ситуації в Україні.

“Україна – це країна, яка зустрічає багато викликів. Новий уряд було обрано на чесних і вільних виборах, визнаних всіма нами. І я вважаю, що зараз – час надати цьому уряду зробити свій внесок і не засуджувати його наперед з перших хвилин його мандату щодо його досягнень чи недосягнень”, - сказав депутат.

Він зазначив, що на його думку, реальна проблема дебатів в Європарламенту полягає в тому, що ряд депутатів дуже швидко поділив українських політиків на прозахідних та просхідних.

“І тепер ми маємо проблему, з того часу, як прозахідні не при владі, визнати здатність так званих просхідних зробити свій внесок і допомогти країні у просуванні її європейських очікувань”, - сказав А.СЕВЕРІН.

Він також висловив переконання в тому, що депутати Європарламенту мали б усвідомити, що реальними прозахідними політиками України будуть про українські політики, “які зможуть принести верховенство права, демократії та європейську модернізацію в їх країну”.

Депутат також запропонував відкласти схвалення резолюції по Україні, заплановане на четвер, 21 жовтня.

“Оскільки країна стоїть перед виборами, перед переговорами з нами, ми не мали б ухвалювати резолюцію всередині політичного процесу та перед тим, як ми матимемо факти, з яких ми могли б зробити висновки”, - сказав А.СЕВЕРІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Україні. Завтра, 21 жовтня, Європарламент планує визначитися щодо проекту резолюції по Україні.