В ЄС вірять, що чесними виборами Україна підтвердить демократичність

Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ сподівається, що Україна чесним проведенням виборів зможе підтвердити свою демократичність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в Європарламенті у Страсбурзі.

“Найцінніший месидж, який ми мали б очікувати від українців – це той, щоб наступні місцеві вибори, 31 жовтня, підтвердили демократичний стан країни”, - сказав комісар.

Він відзначив важливість проведених сьогодні дебатів, наголосивши на тому, що вже сам факт їх проведення має стати цінним посланням для України та української влади.

При цьому, говорячи про розвиток України в цілому, С.ФЮЛЄ зазначив, що цей процес – нелегкий.

“Це процес, в якому заяви про європейське майбутнє можуть час від часу допомагати, але не сприяють побудові Європи всередині України”, - сказав комісар.

Він зазначив, що українці потребують допомоги ЄС, але водночас, і оцінки того, що відбувається в Україні.

При цьому, С.ФЮЛЄ наголосив на тому, що не потрібно займатися “фальшивими дебатами, що важливіше: стабільність чи відданість цінностям”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Україні. Завтра, 21 жовтня, Європарламент планує визначитися щодо проекту резолюції по Україні.