Азаров доручив правоохоронцям стежити за безперешкодною роботою ЗМІ

Київ. 21 жовтня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив голові Державної податкової адміністрації та керівникам інших контролюючих органів взяти під особистий контроль виконання вчорашньої постанови Верховної Ради України про забезпечення безперешкодної діяльності ЗМІ під час виборів до органів місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр заявив 20 жовтня, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Зокрема, щодо заборони перевіряти засоби масової інформації на період передвиборчої кампанії», - зазначив М.АЗАРОВ.