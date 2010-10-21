Україна долучиться до антипіратської операції ЄС
Вже за кілька місяців
Київ. 21 жовтня. УНІАН. Український спецпідрозділ за кілька місяців долучиться до практичного виконання завдань антипіратської операції ЄС «Аталанта».
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО на спільній прес-конференції з главою Військового комітету Європейського Союзу, генералом Хаканом СИРЕНОМ.
Військові керівники повідомили, що питання участі України в операції з протидії піратству «Аталанта» обговорювалася під час переговорів.
Г.ПЕДЧЕНКО нагадав, що Україна активно підтримує операцію і на сьогодні результати у цьому питанні є позитивними.
Начальник Генштабу ЗСУ також повідомив, що буквально за декілька днів офіцер Військово-Морських сил ЗСУ відбуде для подальшої роботи до штабу операції, який дислокується в Англії.
«Це перший крок, де буде наш представник, і Україна вже практично входитиме до складу держав, які разом з ЄС беруть участь в операції «Аталанта»», - зазначив Г.ПЕДЧЕНКО, наголосивши, що українська сторона буде нарощувати зусилля у цьому напрямку.
«Ми думаємо, що вже через декілька місяців ми вийдемо на більш розширене представництво військової компоненти в цій операції. Тобто, розглядається участь спеціального загону від СБУ і ЗСУ у кількості до 30 осіб», - повідомив начальник Генштабу ЗСУ.
В свою чергу Х.СИРЕН уточнив, що представники українського спец підрозділу братимуть практичну участь в операції «Аталанта» безпосередньо на кораблях.