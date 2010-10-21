Україна хоче перейти до практики у військовій співпраці з ЄС

Київ. 21 жовтня. УНІАН. Начальник Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО наголошує, що на сучасному етапі співпраця держави з ЄС повинна переходити з теоретичної до практичної площини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на спільній прес-конференції з главою Військового комітету Європейського Союзу, генералом Хаканом СИРЕНОМ.

«Подальший розвиток відносин України з Європейським союзом – це ключ до загальноєвропейської безпеки, ключ до безпеки в нашому європейському регіоні, ключ до порядку в нашій європейській сім’ї», - підкреслив Г.ПЕДЧЕНКО.

За результатами переговорів з головою Військового комітету ЄС він відзначив, що сторони досягли домовленості перейти від теоретичних питань співробітництва до їх практичної реалізації.

«Я думаю, що темп, який ми сьогодні взяли з головою Військового комітету ЄС, дозволить нам виконати усі завдання, які ми перед собою поставили», - запевнив Г.ПЕДЧЕНКО.

За його словами, в сучасних умовах Україна і ЄС повинні рухатися не паралельними курсами, а «розвиватися в одній європейській сім’ї». «Ми повинні рухатися до європейської безпеки – це найголовніше», - висловив впевненість начальник Генштабу ЗСУ.

У свою чергу Х.СИРЕН високо оцінив стан та перспективи стратегічної співпраці України і ЄС у військовій галузі.

Він висловив вдячність українській стороні за підтримку та участь у військових операціях Євросоюзу.