Грищенко приїхав до Брюсселю

Київ. 25 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО перебуває з дводенним робочим візитом у Брюсселі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у ході візиту відбудеться традиційна щорічна зустріч Україна-ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Делегацію ЄС очолюватиме Високий представник ЄС у закордонних справах та безпековій політиці, Віце-президент Європейської комісії Кетрін ЕШТОН. Участь у зустрічі також візьме Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ. Зустріч буде присвячена обговоренню актуальних питань внутрішнього розвитку України та ЄС, пріоритетних напрямів співробітництва між Україною та ЄС, а також регіональних та міжнародних питань, що становлять спільний інтерес.

Також К.ГРИЩЕНКО зустрінеться з Комісаром з питань внутрішніх справ Сесілією МАЛЬСТРЬОМ для обговорення проблематики розвитку безвізового діалогу Україна-ЄС.

Зустрічі міністра з представниками ключових політичних сил Європейського парламенту будуть присвячені обговоренню питань внутрішньополітичного розвитку України, зокрема, ходу підготовки до місцевих виборів 31 жовтня ц.р., продовженню конституційної реформи тощо.

Крім того, під час перебування у Брюсселі К.ГРИЩЕНКО візьме участь у публічному заході, організованому Центром європейських політичних досліджень та Фондом Дж.Маршалла. У своїй промові він окреслить пріоритети зовнішньої політики нашої держави.

З міністром закордонних справ Бельгії Стевеном ВАНАКЕРЕ К.ГРИЩЕНКО обговорить поточний стан та перспективи двостороннього українсько-бельгійського співробітництва.

У ході візиту керівник зовнішньополітичного відомства дасть низку інтерв’ю представникам ЗМІ.