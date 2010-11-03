Греція припинила авіадоставку пошти

Київ. 3 листопада. УНІАН. Греція через загрозу вибухів на дві доби припиняє поштове авіасполучення з іншими країнами.

Про це йдеться в заяві грецької поліції, що послідувала за серією інцидентів, пов`язаних з поштовими відправленнями, повідомляє NEWSru.

У вівторок, 2 листопада, грецька поліція знищила у вантажному терміналі афінського міжнародного аеропорту два пакети, в яких знаходилися вибухові пристрої. Посилки були відправлені в Європол у Гаазі і Європейський суд у Люксембурзі.

Надійшли також повідомлення, що італійські служби безпеки в аеропорту Болоньї перевіряють підозрілу посилку, що прибула рейсом транспортного літака з Греції, на наявність вибухових речовин. Вантажний літак вилітав з Афін до Риму, але був змушений здійснити посадку в болонському аеропорту після виявлення підозрілого пакету. За даними правоохоронних органів, пошта адресована прем`єр-міністру Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ.

Жодна місцева екстремістська організація поки що не узяла на себе відповідальність за виготовлення і розсилання посилок з вибуховою речовиною.

Ці посилки призначалися для посольств Мексики, Нідерландів, Бельгії, Швейцарії, Чилі, Болгарії, Німеччини і Росії в Афінах, а також для Президента Франції Ніколя САРКОЗІ і канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ.

Висловлюються припущення, що за масовим розсиланням пошти з вибуховими речовинами можуть стояти ліворадикальні грецькі організації.