Янукович упевнений, що Україна швидко виконає План дій зі скасування віз з ЄС

Київ. 3 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює упевненість, що українська сторона швидко виконає план дій щодо запровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу, який планується підписати на саміті Україна-ЄС 22 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Республіки Македонія Ніколою ГРУЄВСЬКІ, яка відбулась сьогодні у Києві.

Глава держави зазначив, що Україна активно готується до саміту Україна-ЄС, який відбудеться у Брюсселі. «Сподіваюсь, що на цьому саміті ми будемо відмічати прогрес і просування вперед», - заявив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ вкотре наголосив, що українська сторона розраховує на цьому саміті отримати схвалення Євросоюзом плану дій щодо запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України.

«Практично той план дій, на який ми розраховуємо, це буде домашнє завдання для України. І я вважаю, що ми його швидко виконаємо. Ми на це налаштовані», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.