НАТО в Лісабоні не розширюватиметься

Москва. 3 листопада. УНІАН. Рішення про розширення Північноатлантичного альянсу на саміті НАТО в Лісабоні, який пройде 19-20 листопада, прийнято не буде.

Про це Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявив в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Ясно, що ми не ухвалюватимемо рішення на саміті НАТО в кінці цього місяця щодо розширення НАТО. Цього не буде. Ми підтвердимо ті позиції, які ми представляли раніше. Наші двері залишаються відкритими. Це частина нашої політики, оскільки наша політика відкритих дверей заснована на принципі, який говорить, що кожна окрема країна має право вирішити чи буде вона в НАТО чи не буде», - сказав А. Фог РАСМУССЕН.

За його словами, якщо європейська країна подає на членство в НАТО і це прохання відповідає відповідним критеріям, то тоді Альянс ухвалює рішення запросити цю країну приєднатися.

«Ми знаємо, що низка країн дуже хотіли б стати членами НАТО, тому ми співробітничаємо з такими країнами з тим, щоб підготувати їх виконати необхідні процедури й відповідати необхідним критеріям», - додав він.