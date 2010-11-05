У Києві Україна та ЄС продовжать переговори про асоціацію

Київ. 5 листопада. УНІАН. 8 листопада у Києві відбудеться пленарне засідання у рамках чергового сімнадцятого раунду переговорів між Україною та Європейським Союзом стосовно укладення Угоди про асоціацію.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, у ході пленарного засідання сторони продовжать обговорення неузгоджених положень розділів Угоди стосовно преамбули, юстиції, свободи і безпеки, а також інституційних, загальних та прикінцевих положень.

Крім того, сторони мають узгодити текст спільного звіту про переговори щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який буде схвалений у ході Чотирнадцятого саміту Україна – ЄС 22 листопада у Брюсселі.

Делегацію України на зазначених переговорах очолить заступник міністра закордонних справ Павло КЛІМКІН, делегацію ЄС – заступник генерального директора генерального директорату „Зовнішні відносини” Європейської Комісії Юг МІНГАРЕЛЛІ.