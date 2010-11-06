У Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань конкуренції ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують досягти політичного рішення щодо перекладів патентів мовами країн-членів ЄС в майбутній Європейській системі патентування. Головна мета – зниження витрат, спрощення адміністративних процедур для стимулювання інновацій і підвищення конкурентності європейської промисловості. Принципове рішення про створення європейської системи патентування було прийняте міністрами в грудні 2009 року.

Дата події: 10 листопада 2010 року. Час початку: 16:00.