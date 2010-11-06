У Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів економіки і фінансів ЄС

В ході засідання міністри проведуть політичні дебати щодо пропозицій зі збору ПДВ у сфері послуг, спробують досягти політичної згоди щодо проекту Директиви про адміністративну співпрацю у сфері оподаткування, а також щодо нормативного акту, який регулюватиме діяльність кредитних рейтингових агентств.

Передбачається, що міністри також схвалять висновки щодо фінансування заходів з протидії кліматичним змінам, про статистику і про пенсійну систему.