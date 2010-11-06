У Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів економіки і фінансів ЄС
11:04, 06 листопада 2010Новини ЄС
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В ході засідання міністри проведуть політичні дебати щодо пропозицій зі збору ПДВ у сфері послуг, спробують досягти політичної згоди щодо проекту Директиви про адміністративну співпрацю у сфері оподаткування, а також щодо нормативного акту, який регулюватиме діяльність кредитних рейтингових агентств.
Передбачається, що міністри також схвалять висновки щодо фінансування заходів з протидії кліматичним змінам, про статистику і про пенсійну систему.
Дата події: 17 листопада 2010 року. Час початку: 09:00.
Час початку: 09:00.
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