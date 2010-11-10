В Італії відкривається телеканал з українським мовленням

Брюссель. 10 листопада. УНІАН. В Італії відкрився новий телевізійний канал - Babel TV – з українським мовленням.

Новий 141-й канал супутникового телебачення SKY присвячений шести найбільшим іноземним громадам Італії: українській, марокканській, румунській, албанській, латиноамериканській і філіппінській.

На думку організаторів, новий телеканал має сприяти інтеграції іммігрантів, а також кращому взаєморозумінню між італійцями та вихідцями з інших країн.

«Окрім розважальних та інформативних функцій, канал має на меті подолання гомофобії та напруженості в суспільстві, викликаної зіткненням багатьох, далеких одна від одної культур і релігій», - заявила з цього приводу завідуюча українською редакцією телеканалу Маріана СОРОНЕВІЧ.

Babel TV отримав свою назву від Вавілонської вежі, будівництво якої, згідно Біблії, і стало причиною виникнення різних мов світу.

Кожен день тижня відведений для мовлення окремій громаді: понеділок – латиноамериканській, вівторок – румунській, середа – філіппінській, четвер – албанській, п`ятниця – марокканській, субота – українській. В неділю на каналі транслюватимуться кращі програми, показані протягом тижня.

Окрім цього, канал транслюватиме найбільш рейтингові програми різних країн світу, художні і документальні фільми різних країн мовою оригіналу з італійськими субтитрами, уроки італійської мови, програми юридичних консультацій.

Головним продуктом телеканалу стане щотижнева програма `Babzine". Її українська версія починатиметься новинами українською мовою, після чого глядачам пропонуватимуться коментарі італійських політиків і громадських діячів на актуальні теми імміграції, розповіді про життя українців в Італії.

Героями рубрики «Погляд зблизька» стануть українці, що досягли певних вершин в різних сферах життя: спорті, мистецтві, науці. Одними з перших були зняті сюжети про неаполітанського бандуриста Василя МОРГОЧА, карикатуриста, уродженця Чернівців Йонела КОЖУКАРУ, молоду музичну групу KUBE, переможця абсолютного чемпіонату піци Андрія ЗЛОТКА.

Українське мовлення в Італії почнеться 13 листопада.