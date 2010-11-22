Відносини Україна-ЄС визначатимуться реформами

Брюссель. 22 листопада. УНІАН. Глибина відносин Україна-ЄС визначатиметься впровадженням реформ і зміцненням спільних цінностей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві за підсумками 14-го саміту Україна-ЄС, який відбувся сьогодні в Брюсселі.

“Лідери підтвердили, що відносини Україна-ЄС засновані на спільних цінностях та спільній історії, а також, що ЄС визнав європейські прагнення України та привітав її європейський вибір. Вони зазначили, що глибина відносин Україна-ЄС буде визначатися впровадженням реформ та подальшим зміцненням спільних цінностей”, - написано у другому пункті заяви.

У документі зазначається, що сторони обговорили питання поваги прав людини, основних свобод, демократичних цінностей та верховенства права, що базується на незалежному та неупередженому судочинстві.

Крім того, лідери України та ЄС наголосили на важливості вільних засобів масової інформації. За результатами останніх місцевих виборів лідери підтвердили потребу в подальшому зміцненні демократичного розвитку в Україні, зокрема виборчого рамкового законодавства.

У заяві зазначається, що лідери також взяли до уваги останні конституційні процеси в Україні.

“Сторона ЄС закликала українську владу здійснити конституційну реформу широким та всеохоплюючим способом у тісній співпраці з Венеціанською комісією Ради Європи”, - написано у документі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбувся 14-й саміт Україна-ЄС. В ході саміту сторони оцінили хід переговорів щодо угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі, внутрішній розвиток в Україні та ЄС, питання регіональної співпраці у відносинах з Росією, Білоруссю, врегулюванні Придністровського конфлікту.