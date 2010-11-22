Саміт Україна-ЄС схвалив План дій зі скасування віз

Брюссель. 22 листопада. УНІАН. Саміт Україна-Європейський Союз схвалив План дій зі скасування візового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві для преси за підсумками 14-го саміту Україна-ЄС, який відбувся сьогодні в Брюсселі.

“Лідери схвалили План дій щодо візової лібералізації для України. План дій визначає всі технічні умови, які має виконати Україна для забезпечення прогресу в напрямку запровадження безвізового режиму як довгострокової перспективи для короткотермінових поїздок громадян України”, - написано у документі.

Передбачається, що його реалізація розпочнеться одразу і підлягатиме систематичному моніторингу обома сторонами.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз почали безвізовий діалог у жовтні 2008 року. У травні цього року сторони домовилися про надання Україні Плану дій зі скасування візового режиму.

25 жовтня Рада закордонних справ ЄС в своїх висновках про «Східне партнерство» визначила основні параметри Плану дій.

Документ складатиметься з двох частин. На першому етапі передбачається внесення змін до законодавства України, а на другому – реалізація внесених змін на практиці.

При цьому країни - члени ЄС вирішили разом з Єврокомісією моніторити виконання Україною поставлених перед нею умов для скасування візового режиму.

Надання Плану дій також не означає автоматизму у скасуванні віз.

Довідка УНІАН. Сьогодні в Брюсселі відбувся 14-й саміт Україна-ЄС. В ході саміту сторони оцінили хід переговорів щодо угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі, внутрішній розвиток в Україні та ЄС, питання регіональної співпраці у відносинах з Росією, Білоруссю, врегулюванні Придністровського конфлікту.