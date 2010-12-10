Україна підготує План дій з виконання законодавства про держзакупівлі

18:41, 10 грудня 2010
Новини ЄС
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В рамках переговорах з ЄС про ЗВТ

Брюссель. 10 грудня. УНІАН. Україна підготує План дій з виконання законодавства про державні закупівлі в рамках переговорів з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це українських журналістів повідомив заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ по закінченні чергового раунду переговорів зі створення зони вільної торгівлі з ЄС.

«Розділ про держзакупівлі попередньо закритий, але є речі, пов`язані з адаптацією законодавства і застосуванням. І нам потрібно підготувати План дій, в якому визначити, як це виконуватиметься», - сказав він.

Заступник міністра економіки зазначив, що у ході переговорів сторонам також вдалося практично узгодити частину питань, що стосуються технічного регулювання, а також вийти на завершальну стадію переговорів щодо санітарних і фітосанітарних норм.

Сторони також домовилися про те, що два наступні раунди переговорів відбудуться на початку лютого і на початку квітня.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року. З 2008 року почалися переговори про створення зони вільної торгівлі, яка повинна стати складовою частиною угоди про асоціацію.

Сторони планують завершити переговори до літа 2011 року.

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