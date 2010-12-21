ОБСЄ засуджує затримання журналістів у Мінську

Брюссель. 21 грудня. УНІАН. Представник ОБСЄ з питань свободи слова Дуня МІЯТОВИЧ засудила факти затримання і нападу на білоруських та іноземних журналістів у Мінську 19 грудня після виборів Президента.

Про це повідомляє сьогодні офіційний сайт ОБСЄ.

«Жорстокість проти представників медіа неприпустима. Поліція повинна допомагати репортерам, які висвітлюють публічні події, а не бити чи ображати їх, ламати їхню апаратуру або заарештовувати. Я закликаю владу негайно відпустити всіх заарештованих журналістів», - заявила представник ОБСЄ.

За словами Д.МІЯТОВИЧ, незважаючи на те, що на висвітлення президентських виборів в Білорусі 19 грудня було акредитовано рекордну кількість журналістів, а умови їх роботи були покращено, брутальна поведінка правоохоронців стосовно журналістів після виборів «розбила вщент ознаки прогресу».

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня у Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО.

Увечері 19 грудня поліція жорстоко придушила акції протесту опозиції, заарештувавши більш як 600 осіб, серед яких 7 опозиційних кандидатів у Президенти, трьох з яких - Володимира НЕКЛЯЄВА, Миколу СТАТКЕВИЧА, Віталія РИМАШЕВСЬКОГО – перед тим побили.

Крім того, правоохоронці затримали 25 журналістів.