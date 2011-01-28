ЄС планує обмежити в`їзд чиновників Білорусі

Брюссель. 28 січня. УНІАН. Європейський Союз планує обмежити в`їзд урядовців Білорусі і заморозити їх активи.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив сьогодні високопоставлений чиновник Євросоюзу, зазначивши, що такі рекомендації містяться у проекті висновків Ради закордонних справ ЄС, засідання якої відбудеться 31 січня в Брюсселі.

За словами чиновника, ЄС передбачає ввести обмеження на в`їзд і заморозити активи 158 урядовців, які могли бути причетні до подій 19 грудня минулого року в Мінську.

«Це, приблизно, один і той же список», - сказав представник ЄС.

При цьому, за його словами, ряд країн-членів планує порушити питання можливого введення додаткових економічних санкцій проти Білорусі.

«Деякі делегації хочуть обговорити питання, зокрема, економічних санкцій», - сказав він.

«Це може бути все що завгодно. Може стосуватися окремих аспектів співпраці, включаючи припинення співпраці у певних областях. Але ми поки що не на цьому етапі», - додав представник ЄС.

Разом з тим, за його словами, питання введення економічних санкцій є дуже складним, оскільки завдання ЄС – ввести направлені заходи проти урядовців, які винні у жорстокому розгоні мирної демонстрації протесту. При цьому, підкреслив дипломат, санкції не повинні стати покаранням для громадян Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО з підтримкою близько 80% виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко придушила акції протесту опозиції, заарештувавши близько 1000 осіб, зокрема 7 з 9 альтернативних кандидатів у президенти.

20 січня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав ввести санкції проти Білорусі.