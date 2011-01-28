Янукович хоче безвізового режиму з ЄС ще в 2011 році

Давос. 28 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює сподівання, що Україна і Європейський Союз підпишуть угоду про лібералізацію візового режиму вже у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на організованому Фондом Віктора Пінчука VII Українському ланчі, що проходить сьогодні у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму.

«Я задоволений тим як скоординовано цілеспрямовано уряди України і Польщі співпрацюють над вирішенням усіх питань підготовки та проведення Євро-2012», - зазначив глава держави.

При цьому він наголосив, що Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ у свою чергу також поділяє таку оцінку.

«Окремо висловлюю своє сподівання на те, що до проведення Євро-2012 безвізовий режим для України з боку Європейського Союзу стане реальністю. Ми все зробимо для того, щоб це сталося вже у 2011 році», - наголосив Президент України.

Як він підкреслив, відповідну роль у цьому українська сторона відводить «нашим друзям з Польщі, які, сподіваюся, нам додадуть додаткової енергії до вирішення цих питань».

В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що задля цього українська сторона докладає значних зусиль і послідовно виконує свої зобов’язання перед Європейським Союзом.

«Розраховую, що Європейський Союз належним чином оцінить нашу роботу», - резюмував Президент України.

Як він також наголосив: «Євро-2012 – це дійсно старт, який надасть новий поштовх для розвитку наших країн – України і Польщі».