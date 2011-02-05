Президент Європарламенту продовжує підтримувати наближення українців до ЄС

Брюссель. 5 лютого. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК продовжує підтримувати наближення українського народу до Європейського Союзу.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі у Представництві України при ЄС, про це заявив головний дипломатичний радник Президента Європарламенту Александер ШТУЦМАН послу України при ЄС Костянтину ЄЛІСЄЄВУ.

“Я можу підтвердити, що Е.БУЗЕК продовжує бажати наближення українського народу до ЄС”, - процитували у представництві слова радника.