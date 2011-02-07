Українці Польщі відвідають Львів

Варшава. 7 лютого. УНІАН. Делегація представників української громади у Польщі відвідає у березні-квітні Львів для детальніших переговорів про співробітництво між громадою та владою області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Об’єднання українців у Польщі (ОУП) Петро ТИМА, який наприкінці минулого тижня провів переговори із новим головою Львівської обласної державної адміністрації Михайлом ЦИМБАЛЮКОМ.

За словами П.ТИМИ, голова ОДА обговорив з ним реалізацію підписаного в серпні минулого року із представниками Львівської обладміністрації та обласної ради договору про співробітництво з українською громадою у Польщі.

„Я розказав, які були основні точки співпраці, прийняті попередником пана ЦИМБАЛЮКА паном ГОРБАЛЕМ”, - відзначив він, зауваживши, що новий губернатор заявив про підтримку цих проектів.

Серед них голова ОУП назвав допомогу львівських властей в організації у Польщі 20 фестивалю української культури, відзначення 20 річниці незалежності України, допомога в ремонті Українського дому в Перемишлі, співробітництво в питаннях освіти, а також облаштування пам’ятних для українців місць на польській території.

„Ми домовилися, аби делегація об’єднання відвідала Львів, щоб з конкретними представниками конкретних структур адміністрації обговорити ці питання більш конкретно”, - відзначив П.ТИМА.

Голова ОУП також позитивно оцінив свою зустріч із новим головою ОДА.

„По-моєму, це дуже конкретна та ділова людина і на основі пропозицій та розмови складається враження, що це дуже добрий управлінець, який має добру схему підходу до справи”, - сказав він.

П.ТИМА відзначив, що губернатор задекларував підтримку готовим проектам та запропонував підготувати для обговорення інші, де немає точної ясності (як наприклад з Українським домом у Перемишлі, який поки що не переданий властями Польщі українській громаді - УНІАН).

”Не було такого, як зазвичай, на початку багато обіцянок, а потім нічого з того не виходило”, - додав він.

Голова ОУП також висловив надію, що розвитку співпраці сприятиме підписаний в минулому році договір із львівськими властями, який він назвав безпрецедентим для організації.

Як повідомляв УНІАН, голова Львівської ОДА 3-4 лютого брав участь у Шостому Польсько-Українському економічному форумі самоврядування та 10 економічному саміті Україна-Польща у Варшаві.