Генсек НАТО передасть Україні намір тісно співпрацювати

Брюссель. 17 лютого. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фон РАСМУССЕН під час візиту до Києва 24 лютого планує передати українській стороні намір Альянсу зберігати тісні контакти з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це А. Фог РАСМУССЕН заявив сьогодні українським журналістам.

«Мій головний месидж: НАТО хоче підтримати співпрацю і консультації на високому рівні з Україною», - сказав генсек Альянсу.

«Сказавши це, я також повинен підкреслити, що ми повністю поважаємо право України вибирати шлях у зовнішній політиці та політиці безпеки, а також її відносини з НАТО, але з боку НАТО ми зацікавлені в підтримці міцних зв`язків з Україною. Це мій основний месидж», - додав він.

При цьому А. Фог РАСМУССЕН висловив надію, що в ході дискусій з керівництвом України йому вдасться визначити сфери, в яких сторони могли б посилити практичну співпрацю.

В ході візиту до Києва генсек НАТО планує зустрітися, зокрема, з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ.