Партія регіонів співпрацюватиме з польською лівицею
19:49, 23 лютого 2011Новини ЄС
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Азаров доручив Кожарі підгтувати програму
Київ. 23 лютого. УНІАН. Прем`єр-міністр України, голова Партії регіонів Микола АЗАРОВ доручив заступнику голови ПР з питань закордонних справ Леоніду КОЖАРІ підготувати програму співпраці з польською соціалістичною партією «Польська лівиця».
Як передає кореспондент УНІАН, прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК‘ЯНЕНКО повідомив журналістам, що таке доручення М.АЗАРОВ дав Л.КОЖАРІ сьогодні у ході зустрічі з депутатом Європарламенту Мареком СІВЕЦЕМ.
«Микола Янович доручив Леоніду КОЖАРІ підготувати програму співпраці з Польською лівицею, оскільки обидві сторони вважають, що міжпартійні відносини є важливою складовою розвитку міждержавних відносин», - сказав В.ЛУК‘ЯНЕНКО.
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