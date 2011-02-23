Партія регіонів співпрацюватиме з польською лівицею

Київ. 23 лютого. УНІАН. Прем`єр-міністр України, голова Партії регіонів Микола АЗАРОВ доручив заступнику голови ПР з питань закордонних справ Леоніду КОЖАРІ підготувати програму співпраці з польською соціалістичною партією «Польська лівиця».

Як передає кореспондент УНІАН, прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК‘ЯНЕНКО повідомив журналістам, що таке доручення М.АЗАРОВ дав Л.КОЖАРІ сьогодні у ході зустрічі з депутатом Європарламенту Мареком СІВЕЦЕМ.

«Микола Янович доручив Леоніду КОЖАРІ підготувати програму співпраці з Польською лівицею, оскільки обидві сторони вважають, що міжпартійні відносини є важливою складовою розвитку міждержавних відносин», - сказав В.ЛУК‘ЯНЕНКО.