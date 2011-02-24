Єлісєєв та комісар ЄС обговорили співпрацю в сфері юстиції

Брюссель. 24 лютого. УНІАН. Представник України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ та віце-президент Єврокомісії, відповідальна за питання юстиції, фундаментальних прав та громадянства, Вівіан РЕДІНГ обговорили співпрацю України та ЄС в сфері юстиції.

Про це УНІАН повідомили у Представництві України при ЄС.

Представник України поінформував європейську сторону про хід виконання Плану-графіку імплементації Плану дій Україна-ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки з метою зміцнення демократичних принципів, верховенства права, прав та свобод людини відповідно до міжнародних зобов’язань України.

К.ЄЛІСЄЄВ також поінформував В.РЕДІНГ про прогрес у виконанні Плану дій Україна-ЄС з лібералізації візового режиму.

“Віце-президент Єврокомісії відзначила важливість ухвалення Україною низки законодавчих актів в галузі охорони персональних даних та створення Державної служби України із захисту персональних даних”, - зазначається у повідомленні Представництва.

Сторони також обговорили співпрацю України та ЄС у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів і домовилися про проведення засідання щодо стану справ з розповсюдженням наркотиків у форматі Україна-ЄС у другій половині цього року.

К.ЄЛІСЄЄВ та В.РЕДІНГ також обговорили підготовку до міністерського засідання Україна-ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки, що відбудеться в червні цього року в Києві.