НАТО пропонує направити в Афганістан інструкторів
Расмуссен каже, що треба підготувати місцевих військових
Київ. 24 лютого. УНІАН. НАТО пропонує Україні вивчити питання щодо можливості направити до Афганістану військових інструкторів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.
«Хотів би заохотити Україну, так само як і всіх інших партнерів Альянсу, вивчити можливість направлення своїх інструкторів до Афганістану в межах тренувальної місії», - сказав він.
За словами А. Фог РАСМУССЕНА, поступово повноваження із забезпечення безпеки в Афганістані будуть передані місцевим силам безпеки. Для цього, за словами Генсека НАТО, необхідно підготувати більше військових, поліцейських і інших представників сектору безпеки Афганістану.
«Необхідно, щоб наша тренувальна місія в Афганістані була підсилена додатковими інструкторами», - сказав він.