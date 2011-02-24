НАТО сподівається на участь українців в операціях проти піратів

Київ. 24 лютого. УНІАН. НАТО сподівається на участь українських військових в операціях із боротьби з піратством в Індійському океані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Генеральний секретар НАТО Андерс ФОГ РАСМУССЕН під час лекції для студентів Київського Національного університету ім. Шевченка.

«Українські Військово-Морські сили мають досвід участі в антитерористичних операціях під проводом НАТО в Середземному морі. Але українські торговельні судна та моряки досить часто ставали жертвами піратства в Індійському океані. Тому я дуже сподіваюся, що українські Збройні сили розглянуть можливість приєднання до операції по боротьбі з піратством під проводом НАТО в цьому регіоні», - сказав він.