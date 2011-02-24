Україна домовилась з ЄБРР про енергоефективність

Київ. 24 лютого. УНІАН. У Києві підписано Угоду про внесок між Україною і Європейським банком реконструкції і розвитку стосовно участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства щодо енергоефективності і навколишнього середовища.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали сьогодні перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ і віце-президентом ЄБРР Ян ФІШЕР.

Перед підписанням документа А.КЛЮЄВ високо оцінив рівень співпраці між Україною і ЄБРР і висловив сподівання на її успішне продовження.

Перший віце-прем`єр підкреслив, що участь України у Фонді Східноєвропейського партнерства є одним з пріоритетів співпраці в 2011 році.

«Цього року ми хочемо зосередити зусилля за двома ключовими напрямами. Це забезпечить участь України у Фонді Східноєвропейського партнерства щодо енергоефективності і навколишнього середовища і підготовку нових інфраструктурних проектів у державному секторі економіки», - сказав А.КЛЮЄВ.