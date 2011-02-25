У Варшаві створено форум українсько-польського партнерства

Варшава. 25 лютого. УНІАН. У Варшаві відбулось установче засідання Форуму Українсько-Польського партнерства.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, у засіданні взяли участь міністри закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО та Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ, які підписали відповідну декларацію про започаткування форуму та відзначили його важливу роль у покращенні двосторонніх відносин.

К.ГРИЩЕНКО назвав Польщу стратегічним партнером України, що однозначно було підтверджено під час візиту глави Української держави Віктора ЯНУКОВИЧА до Варшави на початку лютого.

„Але будь-яке стратегічне партнерство не може бути ефективним без залучення інтелектуальної еліти, без залучення тих, хто створює суспільну думку, хто впливає на думку пересічних громадян”, - сказав міністр.

Він висловив переконання, що саме Форум Українсько-Польського партнерства збере таких людей.

Глава МЗС Польщі також позитивно оцінив створення форуму, зауваживши, що він мав би почати діяти набагато раніше.

„Дуже задоволений, що наш міжурядовий діалог буде доповнений діалогом інтелектуалів, творців, журналістів та діячів культури”, - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Він також подякував К.ГРИЩЕНКУ за допомогу в евакуації польських громадян з Лівії.

Міністр також нагадав, що Польща з 1 березня цього року зменшують оплату за видачу національних віз для громадян України з 35 до 20 євро.

Співголова форуму від Польщі, колишній віце-глава Європейського парламенту Януш ОНИШКЕВИЧ сказав, що нова форма співпраці сприятиме покращенню діалогу між українцями та поляками, що також позитивно вплине на європейську інтеграцію України.

З української сторони форум очолив президент Союзу промисловців та підприємців України Анатолій КІНАХ, який подякував міністрам за ініціативу створення такої дискусійної платформи.

„Ми домовилися з паном ОНИШКЕВИЧЕМ, що в історії відносин наших народів і держав будемо шукати в першу чергу позитиви, та працювати на перспективу на позитивну спадкоємність на передачу цього новим поколінням, як в Польщі, так і в Україні”, - додав він.

У роботі Форуму Українсько-Польського партнерства братимуть участь експерти з обох країн у різних сферах.