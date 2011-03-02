Україна та ЄС підписали меморандум

Брюссель. 2 березня. УНІАН. Україна та Європейський Союз підписали меморандум про взаєморозуміння щодо національної індикативної програми для України на 2011-2013 роки у рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, меморандум підписали сьогодні перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ і комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.

Меморандум відображає індикативні пріоритети допомоги Євросоюзу Україні на 2011–2013 роки, визначені Національною індикативною програмою допомоги для України на 2011–2013 роки у рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства.

Програма передбачає три пріоритети: “Належне управління та верховенство права”, “Сприяння набранню чинності Угодою про асоціацію між ЄС та Україною”, “Сталий розвиток”.

Загалом у 2011-2013 роках Єврокомісія надасть фінансування Україні у рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства на суму в 470,05 млн. євро.