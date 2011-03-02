Німеччина нагадує Україні про демократію

Київ. 2 березня. УНІАН. Німеччина вважає розвиток демократії одним із основних напрямків на шляху України до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу в Києві віце-канцлер, федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.

«Німеччина розглядає Україну як частину об`єднаного європейського простору, проте Євросоюз – це не стільки економічне співтовариство, скільки, скоріше, об`єднання демократичних цінностей», - сказав Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ. Тому, за його словами, особливе значення має розвиток демократичних процесів в Україні.

«Ключем до всього цього є незалежна юстиція, судова влада, демократична правова держава, і я переконаний, що це і на користь ЄС, і на користь Німеччині, і Україні», - підкреслив Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.