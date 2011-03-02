Міністр закордонних справ Німеччини зустрівся з Тимошенко

Київ. 2 березня. УНІАН. Віце-канцлер Німеччини, федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ обговорив з лідером партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО євроінтеграційні перспективи України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», про це йшлося під час їх зустрічі у Києві.

Віце-канцлер Німеччини підкреслив, що шлях України до Європейського Союзу лежить тільки через дотримання демократичних цінностей.

«ЄС - це в першу чергу не економічний союз, а об‘єднання демократичних цінностей», - наголосив він. «Існує лише єдиний шлях до ЄС - це шлях через міст демократії», - додав Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.

Віце-канцлер заявив, що він особисто та уряд Німеччини підтримують європейські прагнення України.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО подякувала йому за підтримку європейських прагнень України та за діалог з нашою країною щодо підписання Угоди про асоціацію.

«Ваша підтримка є обнадійливою. Я і політична сила, яку я очолюю, докладаємо усіх зусиль для здійснення європейської інтеграції України», - сказала вона.

Під час зустрічі йшлося також про внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

«Зараз в Україні відбувається ерозія демократії. Нам доведеться багато працювати, щоб повернути нашу державу на демократичний природний шлях розвитку», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ зауважив, що «кожна країна має уряд, але тільки демократичні країни мають дієву ефективну опозицію».