Ештон проведе надзвичайне засідання Ради закордонних справ ЄС

Брюссель. 3 березня. УНІАН. У Брюсселі відбудеться надзвичайне засідання Ради закордонних справ ЄС щодо ситуації в Лівії та інших країн регіону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, відповідне рішення ухвалила Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН.

Надзвичайне засідання відбудеться 10 березня, за день до засідання Європейської Ради на цю ж тему.

Верховний представник планує представити міністрам доповідь про свою поїздку до регіону, про контакти з міжнародними партнерами, а також про роботу щодо підтримки перехідного періоду в ряді країн Північної Африки та Близького Сходу.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПЕЙ повідомив про своє рішення скликати надзвичайне засідання Європейської Ради для обговорення ситуації в Лівії та країнах регіону.