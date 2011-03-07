НАТО спостерігатиме за територією Лівії

Київ. 7 березня. УНІАН. НАТО вирішила здійснювати цілодобове спостереження за територією Лівії за допомогою систем радіоелектронного стеження, зокрема, літаків AWAKS.

Як передає РІА Новости, про це повідомив під час телефонного прес-брифінгу представник США в НАТО Іво ДААЛДЕР.

”Було ухвалено рішення підсилити спостереження до цілодобового. Тоді у нас буде краща картина того, що насправді відбувається в цій точці світу”, - сказав І.ДААЛДЕР.

Як повідомляв УНІАН, Президент США Барак ОБАМА раніше підкреслив, що НАТО розглядає різні варіанти реагування на події в Лівії. Генеральний секретар північноатлантичного альянсу Андерс Фог РАСМУССЕН заявив, що НАТО не має наміру втручатися в ситуацію в Лівії, але як оборонний альянс і організація із гарантування безпеки здійснює ”ретельне планування щодо будь-якого можливого розвитку подій”.

З 15 лютого в Лівії тривають акції протесту з вимогою відставки Муамара КАДДАФІ, який править країною вже 42 роки. Влада жорстоко придушує демонстрації. За даними міжнародних організацій, в зіткненнях з силами безпеки та іноземними найманцями загинули до 6 тисяч осіб.