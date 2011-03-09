НАТО готове до будь-якого розвитку подій в Лівії

Брюссель. 9 березня. УНІАН. НАТО залишається готовим до будь-якого варіанту розвитку подій у Лівії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив у своєму відеоблозі Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

«У НАТО ми залишаємося готовими до усіх можливостей», - сказав Генсек Альянсу.

Він зазначив, що на сьогодні міжнародне співтовариство, яке засудило використання сили лівійським режимом проти власного народу, зосередило увагу, перш за все, на гуманітарному аспекті проблеми.

«Якщо лівійський режим продовжить атакувати населення, я не можу уявити, що міжнародне співтовариство просто закриватиме на це очі», - сказав А.Ф.РАСМУССЕН.

При цьому Генсек Альянсу висловив упевненість у тому, що будь-яка операція в Лівії може проводитися тільки за наявності відповідного мандата Ради Безпеки ООН.

Кажучи в цілому про ситуацію у Північній Африці і на Близькому Сході, Генсек Альянсу також зазначив, що 10 березня міністри оборони країн-членів НАТО обговорять, якою може бути допомога з боку Альянсу тим країнам Північної Африки і Близького Сходу, де почалися демократичні перетворення.

За його словами, НАТО, зокрема, може запропонувати їм свою експертизу щодо реформ у галузі безпеки і оборони.