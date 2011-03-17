ЄБРР відкрив сайт до 25-річчя аварії на ЧАЕС

Київ. 17 березня. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) відкрив новий інтернет-сайт http://chernobyltwentyfive.org присвячений 25-річчю аварії на Чорнобильській АЕС і міжнародним зусиллям з ліквідації її наслідків.

Як повідомляє РИА Новости, на сайті міститься новинний розділ і календар подій, приурочених до трагічного ювілею, який відзначатиметься 26 квітня.

”Цей вебсайт є літописом того, що відбувалося в Чорнобилі з часу аварії у 1986 році, і огляд того, що ще належить зробити, щоб перетворити Чорнобиль в екологічно безпечне місце. Він показує зусилля уряду України і міжнародної спільноти, докладені за 25 років з моменту катастрофи”, - йдеться у повідомленні ЄБРР.

Також на сайті розміщена хронологічна фотогалерея чорнобильських знімків, зроблених представниками ЄБРР, і відеокліпи про будівництво нового укриття над четвертим енергоблоком станції, яке буде здійснювати компанія Novarka. Об`єкт ”Укриття” являтиме собою споруду у формі арки заввишки 105 метрів, довжиною 150 метрів і завширшки 260 метрів. Після зведення він буде «насунутий» на четвертий блок ЧАЕС, над яким після аварії 26 квітня 1986 року був побудований саркофаг.

Будівництво об`єкта ”Укриття” кілька разів відкладалося, зараз його завершення планується на 2015 рік, а оціночна вартість - 870 мільйонів євро. До складу асамблеї донорів фонду ”Укриття” входять 28 країн, управляє фондом Європейський банк реконструкції і розвитку. ЄБРР також управляє фондом, який фінансує сховище відпрацьованого ядерного палива із трьох інших енергоблоків станції, закритої 2000 року, повідомляє РИА Новости.

Катастрофа на Чорнобильській АЕС на території Української РСР сталася 26 квітня 1986 року, коли вибухнув четвертий енергоблок атомної електростанції. Реактор був повністю зруйнований, і в навколишнє середовище було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Ця аварія вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики.