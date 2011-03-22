Обама відвідає Польщу у травні

Варшава. 22 березня. УНІАН. Президент США Барак ОБАМА у травні відвідає з першим візитом Польщу в рамках свого європейського турне.

Як повідомляють польські ЗМІ, візит Б.ОБАМИ офіційно підтвердила його адміністрація.

Президент США відвідає Польщу 27-28 травня після відвідування Ірландії, Великої Британії та Франції.

Б.ОБАМА приїде на запрошення Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО, який відвідував США у грудні 2010 року.

В ході візиту до Польщі Б.ОБАМА проведе зустрічі з главою Польської держави, а також главою уряду Дональдом ТУСКОМ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня польська Gazeta Wyborcza писала, що Б.ОБАМА може взяти участь у форумі глав держав Східної Європи, проведення якого заплановане на початок травня 2011 року у Польщі.

Видання нагадувало, що востаннє Президент США - тоді цей пост обіймав Джордж БУШ - відвідав Польщу в 2007 році.