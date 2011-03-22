Німецька «Wintershall» одержить 15% в проекті «Південний потік»

Москва. 22 березня. УНІАН. Німецька компанія «Wintershall» одержить 15% в проекті «Південний потік».

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР і голова правління BASF SE Юрген ХАМБРЕХТ підписали Меморандум про взаєморозуміння відносно проекту «Південний потік», що передбачає приєднання Wintershall Holding GMBH до реалізації морської ділянки проекту.

«Документ визначає ключові умови і принципи участі німецької компанії в морській ділянці проекту. Зокрема, в Меморандумі зафіксовано, що частка участі Wintershall Holding GMBH в компанії South Stream AG становитиме 15% зі збереженням за «Газпромом» 50%-го пакета», - говориться в повідомленні.

Меморандумом також передбачено укладення нових довгострокових контрактів на постачання природного газу спільної компанії Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG (WIEE).

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – більш як 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу на рік. Попередній початок поставок – 2015 рік.