Польща готує значне зниження вартості віз для українців

Київ. 22 березня. УНІАН. Польща готує значне зниження ціни візи для українці вже в найближчий час.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав маршалок Сенату Республіки Польща Богдан БОРУСЕВИЧ під час засідання четвертої сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща. У засіданні беруть участь керівники парламентів всіх трьох держав.

Маршалок Сенату Польщі зазначив, що далі не може тривати ситуація, коли «звичайна віза до ЄС коштує 40 євро, оскільки така віза – це штучний бар’єр для українських громадян».

«Польща готує значне зниження ціни візи для українців і це буде можливим протягом найближчого часу», - підкреслив Б.БОРУСЕВИЧ.

Він висловив переконання, що головування Польщі в ЄС буде «особливо хорошою нагодою для підтримки прагнення України до інтеграції в ЄС».