Клюєв обіцяє угоди про ЗВТ та безвізовий режим з ЄС

Київ. 22 березня. УНІАН. Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вважає, що в першому півріччі цього року Україна завершить переговори з Європейським Союзом про угоди про зону вільної торгівлі й безвізовий режим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КЛЮЄВ сказав під час засідання четвертої сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки і Сейму і Сенату Республіки Польща, що відбувається в Києві.

«Ми в першому півріччі фактично завершимо переговорний процес і вже вийдемо на фінішну пряму – підписання (угод) про зону вільної торгівлі та безвізовий режим з ЄС», - сказав А.КЛЮЄВ.

За його словами, Україна достатньо інтенсивно веде переговори за цими напрямами.

А.КЛЮЄВ відзначив, що є низка «проблемних питань, які потрібно вирішити. І це все стосується квот на експорт та імпорт продукції АПК, послуг і товарів у ПЕК, у транспорті».

При цьому перший віце-прем`єр зазначив, що «невирішуваних проблем немає».

Він подякував Польщі й Литві за підтримку України на шляху вступу до Європейського Союзу.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС почали переговори про угоду про асоціацію в 2007 році. На початку 2008 року, після вступу України до Світової організації торгілві, сторони почали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, що має стати складовою частиною угоди про асоціацію.

22 листопада 2010 року Саміт Україна-Європейський Союз схвалив План дій щодо візової лібералізації для України, який визначає всі технічні умови, які має виконати Україна для забезпечення прогресу у напрямі введення безвізового режиму як довгострокової перспективи для короткострокових поїздок громадян України.

8 лютого 2011 року Кабінет міністрів України створив Координаційний центр з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. Центр очолює перший віце-прем`єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі А.КЛЮЄВ.