Білорусь ввела санкції проти чиновників США та ЄС

Брюссель. 22 березня. УНІАН. Білорусь у відповідь на санкції Заходу ввела заборону на в`їзд в країну американських і європейських чиновників.

Про це повідомляє сьогодні AFP з посиланням на прес-секретаря Міністерства закордонних справ Білорусі Андрія САВІНИХ.

«Він (список – УНІАН) включає людей, які вживають деструктивних заходів проти Білорусі й погіршують міжнародну співпрацю», - цитує прес-секретаря агентство.

При цьому А.САВІНИХ звинуватив ЄС в тиску на білоруську судову систему.

Довідка УНІАН. 31 січня Рада Євросоюзу ухвалила рішення ввести заборону на видачу віз і заморозити європейські активи Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА і ще 156 представників влади, ”відповідальних за фальсифікацію президентських виборів” і ”насильницьке придушення протестів”. В даний час візові санкції поширюються вже на 175 чоловік.

Рада Євросоюзу 21 березня розширила перелік осіб, стосовно яких країни ЄС ввели візові обмеження. До списку додатково включені представники Міністерства внутрішніх справ, Мін’юсту, судді, прокурори, ректори університетів, які ”безпосередньо причетні до останніх судових процесів і утиску студентів”, і один журналіст.

Сьогодні, 22 березня, прес-секретар білоруського зовнішньополітичного відомства А.САВІНИХ заявив, що Євросоюз своєю черговою резолюцією щодо Білорусі дискредитує свою ж декларацію про захист демократії та європейських цінностей.