”Газпром” і словенська Geoplin Plinovodi створили СП для ”Південного потоку”

Москва. 22 березня. УНІАН. Сьогодні в Любляні голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР і президент правління Geoplin Plinovodi d.o.o. Мар`ян ЕБЕРЛІНЦ підписали Угоду учасників компанії South Stream Slovenia LLC – спільної проектної компанії, що створюється на паритетних засадах для реалізації проекту «Південний потік» на території Словенії.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», до сфери діяльності компанії South Stream Slovenia LLC входить підготовка проектної документації, організація фінансування, будівництво і експлуатація газопроводу на території Словенії.

О.МІЛЛЕР відзначив, що створення спільної проектної компанії демонструє серйозність намірів «Газпрому» і Geoplin Plinovodi щодо реалізації проекту «Південний потік» на території Словенії.

«Проект покликаний дати новий імпульс економіці Південної та Центральної Європи: завдяки «Південному потоку» створюватимуться нові робочі місця, залучатимуться інвестиції, прискоряться інтеграційні процеси в регіоні. Співпраця енергетичних компаній в рамках цього багатонаціонального проекту стане додатковою гарантією надійності й гнучкості поставок російського газу на європейські ринки», - сказав О.МІЛЛЕР.

У свою чергу, М.ЕБЕРЛІНЦ зазначив, що Geoplin plinovodi і «Газпром» успішно ведуть активну підготовчу роботу щодо проекту «Південний потік», а підписання угоди між компаніями ще раз підтверджує зростаюче значення і роль проекту. «Завдяки «Південному потоку» і діяльності компаній Geoplin plinovodi й «Газпрому» в рамках проекту, Словенія має можливість посилити свою міжнародну позицію в списку країн, що забезпечують безпечний і надійний транзит газу, що дуже важливе в сучасних умовах. Значущість проекту зростає, зважаючи на ті складнощі природного і соціального характеру, що сьогодні стоять на шляху глобальної енергетичної політики», – заявив М.ЕБЕРЛІНЦ.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня 2010 року між ВАТ «Газпром» і Geoplin Plinovodi d.o.o. було укладено Угоду на виконання ТЕО, відповідно до якого замовником ТЕО виступає Geoplin Plinovodi d.o.o. За результатами тендеру в червні 2010 р. було визначено підрядника - компанію IBE d.d. Розробка національного ТЕО на даний момент завершена, і відповідні результати аналізуються компаніями.

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної та Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – більш як 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу на рік. Передбачуваний початок поставок – 2015 рік.