Транспортування газу ”Північним потоком” розпочнеться в жовтні-листопаді

Москва. 20 березня. УНІАН. У жовтні-листопаді цього року буде розпочате транспортування газу газопроводом «Північний потік».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН, виступаючи перед Держдумою із звітом про роботу уряду в 2010 році.

«У червні вона (прокладка «Північного потоку» – УНІАН) закінчиться і в липні буде поданий технологічний газ, а в жовтні-листопаді ми почнемо постачати газ споживачам в Європі. Робота завершується», – сказав В.ПУТІН.

При цьому він висловив переконання, що будуть досягнуті успіхи і в інших напрямках, що ще більше зміцнить енергобезпеку Росії.

«Колись Петро І прорубував вікно в Європу. Для чого? Насамперед для здійснення економічної діяльності і торгівлі. Нам з погляду виходу на зовнішні ринки кватирку закрили. Складно стало через транзитні країни проходити», – сказав прем`єр-міністр Росії.

Він також підкреслив, що для РФ дуже важливий прямий вихід на ринки збуту традиційних товарів. «Це наш стратегічний вибір, і ми рухатимемося. Ми не ущемлятимемо інтереси транзитних держав, але з урахуванням того, що зараз відбувається в Європі після катастрофи на Фукусімі-1, потреби в енергосировині тільки зростатимуть», – сказав В.ПУТІН і додав, що це приведе до затребуваності нової енергетичної інфраструктури.

Він також нагадав, що Німеччина прийняла рішення відмовитися від використання АЕС.

Довідка УНІАН. «Північний потік» – новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до побережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Довжина газопроводу складе близько 1200 км. Введення в експлуатацію першої гілки «Північного потоку» продуктивністю 27,5 млрд. куб. м газу за рік заплановано на 2011 рік. Завершення будівництва другої гілки газопроводу в 2012 р. приведе до збільшення його пропускної спроможності до 55 млрд. куб. м.

Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG, створене з метою планування, будівництва і подальшої експлуатації морського газопроводу. ВАТ «Газпром» володіє 51% консорціуму, E.ON Ruhrgas AG і BASF/Wintershall GMBH мають рівні частки по 15,5%, а частки N.V. Nederlandse Gasunie і GDF SUEZ становлять по 9%.