Президент Європарламенту закликає газові компанії координувати покупку газу

Брюссель. 20 квітня. УНІАН Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК закликає європейські газові компанії координувати закупівлі газу в третіх країнах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Європарламенту, про це він заявив сьогодні на семінарі, присвяченому проблемам енергетики, в присутності близько 30 топ-менеджерів найбільших газових компаній Європи.

«Я вважаю, нам слід серйозно поглянути на питання створення груп із придбання (газу - УНІАН)», - сказав Є.БУЗЕК.

«Наші сусіди як на Сході, так і на Півдні довели свою нестабільність. Нашою реакцією має стати більше, а не менше Європи», - додав він.

При цьому Президент Європарламенту висловив думку про необхідність координувати закупівлі газу з Єврокомісією, коли йдеться про міжнародні угоди.