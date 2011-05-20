ЄС визначиться з посадою спецпредставника на Південному Кавказі

Брюссель. 20 травня. УНІАН. Європейський Союз планує визначитися з посадою спеціального представника на Південному Кавказі.

Як повідомив спеціальному кореспонденту УНІАН у Брюсселі європейський дипломат, це питання обговорюватиметься на засіданні Ради закордонних справ ЄС 23 травня.

«Зараз це питання врегульовано, буде представник», - сказав співбесідник агентства.

За словами дипломата, новий мандат припускатиме, що представник одночасно представлятиме ЄС на Південному Кавказі і опікуватиметься питаннями переговорів між Грузією і Росією.

Водночас, за словами співбесідника агентства, на сьогодні поки невідомо, хто стане спеціальним представником ЄС, і на який термін йому буде видано мандат.

«Переговори ще тривають, однак ми сподіваємося, що досягнемо фінального рішення», - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, до 28 лютого цього року спеціальним представником ЄС на Південному Кавказі був Пітер СЕМНЕБІ. Після закінчення його мандату цей пост залишається вакантним.