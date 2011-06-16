Прем`єр Греції оголосить новий склад уряду

Київ. 16 червня. УНІАН. Прем`єр-міністр Греції Георгіос ПАПАНДРЕУ сьогодні оголосить новий склад уряду і винесе питання про довіру до нього на голосування в парламенті.

Заява пролунала у телезверненні Г.ПАПАНДРЕУ після невдалої спроби сформувати ”коаліцію національної єндості” з грецькою опозицією, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Г.ПАПАНДРЕУ провів переговори з опозицією про створення уряду національної єдності, щоб заручитися підтримкою для програми скорочень бюджетних витрат, втілення якої вимагають Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд.

Згідно з повідомленнями грецьких ЗМІ, Г.ПАПАНДРЕУ на переговорах з лідером опозиції Антонісом Самарасом навіть запропонував піти у відставку.

Пакет заходів відновлення грецької економіки, що передбачає скорочення дефіциту державного бюджету, вже викликав загрозу розколу в очолюваній Г.ПАПАНДРЕУ партії ПАСОК.

У середу в Афінах спалахнули сутички між поліцією і демонстрантами, що протестували проти скорочення соціальних виплат і режиму суворої економії, а грецькі профспілки провели загальнонаціональний страйк.

Уряд на чолі з прем`єр-міністром Г.ПАПАНДРЕУ має до кінця червня провести через парламент новий пакет скорочень державних витрат на 28 млрд. євро.

Євросоюз та МВФ вимагають ухвалення плану скорочень видатків для того, щоб надати Греції чергову порцію фінансової допомоги на суму 12 млрд. євро, які потрібні для обслуговування зовнішньої заборгованості країни.