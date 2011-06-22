Україна може парафувати угоду про асоціацію з ЄС до грудня

Варшава. 22 червня. УНІАН. Українська влада може парафувати договір про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом у жовтні або в листопаді цього року.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив депутат Європейського парламенту Павел ЗАЛЕВСЬКИЙ, який представляє в найвищому законодавчому органі ЄС Польщу.

„Якщо не у вересні, то це може статися у жовтні”, - сказав він.

П.ЗАЛЕВСЬКИЙ висловився за швидке парафування цих документів з тим, аби Україна могла скористатися підтримкою Польщі для остаточного їх затвердження Радою Євросоюзу.

„Важливо, щоб це сталося якнайшвидше, аби було більше часу для затвердження документа під час головування Польщі в Євросоюзі (в другій половині 2011 року)”, - сказав він, не виключивши, що парафування може бути перенесене і на листопад.

П.ЗАЛЕВСЬКИЙ відзначив, що Рада ЄС має право вносити зміни до вже узгодженого документа, якщо виявить у ньому невідповідність до раніше виданого мандату на переговори Єврокомісії.

„Ось тут важлива роль Польщі, яка під час головування зможе переконати, що договір відповідає інтересам ЄС”, - пояснив депутат.

Співрозмовник УНІАН назвав формальністю ратифікацію документа Європейським парламентом, висловивши думку, що у випадку парафування договору про асоціацію у другій половині цього року він може набути чинності в 2012 році.

Він також назвав важливим швидше завершення переговорів, зважаючи на всезростаючий тиск російської влади, яка намагається втягнути Україну у створюваний нею Митний союз.

П.ЗАЛЕВСЬКИЙ відзначив, що Україна за останні місяці досягла „гігантського прогресу” в переговорах з ЄС, висловивши переконання, що утримання такого темпу дозволить швидко вирішити решту спірних питань, які ще залишилися.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня глава Представництва Європейської комісії в Україні сказав, що сторони не встигнуть у вересні підписати документ про створення зони вільної торгівлі, яка має стати основою договору про асоціацію.

На початку червня польське агентство РАР з посиланням на джерело повідомило, що в найкращому випадку договір про асоціацію України з ЄС може бути підписаний у вересні на саміті „Східного партнерства” у Варшаві.