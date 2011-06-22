Україні рекомендують для приватизації шахт залучити західні банки
Висновки експертів проекту TACIS
Київ. 22 червня. УНІАН. Група експертів проекту TACIS ”Програма підтримки вугільного сектору” рекомендує Кабінету міністрів України залучити для проведення приватизації державних вуглевидобувних підприємств великі міжнародні банки і консультаційні організації.
Про це йдеться у презентації проекту підсумкового документу «Програми підтримки вугільного сектору», текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.
На думку експертів, кожний з таких банків або великих консалтингових компаній міг би відповідати за приватизацію пулу з 10 держшахт. Крім того, для підвищення ефективності процесу приватизації експерти рекомендують створити державне агентство з приватизації стратегічних об`єктів або створити відповідний новий підрозділ при Фонді державного майна
Експерти ЄС відзначають, що під час підготовки до приватизації державні компанії мають бути очищені від неключових активів, а їх заборгованість перед Держбюджетом має бути списана.
Крім того, на думку експертів, у процесі приватизації шахти мають бути виведені зі складу держоб`єднань з отриманням ними статусу самостійної юридичної особи.
Експерти ЄС рекомендують також заборонити внесення приватних інвестицій у державні вуглевидобувні підприємства до їх приватизації.
За прогнозами експертів, витрати держави з підготовки однієї шахти до приватизації можуть становити близько 3,5 млн. грн. або у цілому 280 млн. грн. у рамках програми приватизації рентабельних активів.
Довідка УНІАН. Програма підтримки вугільного сектору виконується у рамках меморандуму між Україною і ЄС від 2005 року про співпрацю в енергетичній сфері.
Проект фінансується за рахунок коштів ЄС і виконується консорціумом на чолі з компанією Human Dynamics (м. Відень, Австрія).