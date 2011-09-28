Парламент Греції запровадив податок на нерухомість

Київ. 28 вересня. УНІАН. Парламент Греції прийняв непопулярні серед населення поправки до законодавства, які вводять податок на нерухомість, повідомляє Газета.Ru.

Усі 154 депутати правлячої партії Всегрецький соціалістичний рух проголосували за прийняття закону, склавши більшість у парламенті, що складається із 300 законодавців.

Податок на нерухомість вводиться терміном на чотири роки.

Греція сподівається за допомогою цього податку зібрати близько 2 млрд. євро, що становить 1,1% ВВП, щороку. Цей захід має допомогти стабілізації бюджетного дефіциту.