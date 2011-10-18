Янукович закликає ЄС не пов`язувати угоду і Тимошенко

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає Європейський Союз розглядати Угоду про асоціацію окремо від справи екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству Bloomberg, переклад якого розміщено на сайті глави держави.

«Кримінальні справи проти ТИМОШЕНКО повинні бути відділені від європейської інтеграції України», - сказав Президент.

Він підкреслив, що Україна все ще хоче встановити тісніші зв`язки з ЄС і прагне отримати членство.

«Угода про Асоціацію, що відображає перспективи приєднання України до ЄС, дуже важлива для нас», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, за його словами, Україна готова відкласти підписання Угоди про асоціацію з ЄС, якщо вона не включатиме можливість майбутнього членства.

«Якщо Європа не готова до цього з якихось причин, або Україна не готова, то рішення може бути прийняте пізніше», - сказав він.

Агентство нагадує, що В.ЯНУКОВИЧ може відвідати Брюссель 20 жовтня, під час поїздки до Куби та Бразилії, заради можливої зустрічі з представниками ЄС, хоча зустріч не була підтверджена.

Крім того, Президент висловив думку, що протести Європейського Союзу стосовно ув’язнення Ю.ТИМОШЕНКО не призведуть до її звільнення. «Суть не в тому, подобається комусь вирок чи ні – в Україні або в Європі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. «Суть в тому, що існує верховенство права, вирішує суд. Яке б рішення суд не виніс, його треба поважати», - додав він.

Українські ЗМІ у понеділок повідомили, що Євросоюз погодиться продовжити переговори з Україною за угодою про асоціацію, якщо засуджена екс-прем`єр Ю.ТИМОШЕНКО вийде на волю. Президент України В.ЯНУКОВИЧ 20 жовтня може відвідати Брюссель. За даними ЗМІ, під час цього візиту могла б бути узгоджена угода про асоціацію.